贴心！洛阳这家新博物馆注重适老化

18日，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一文化地标。该博物馆在展陈方式上有什么创新？馆内有哪些亮点？又有哪些贴心的适老化服务？一起来看看吧。

参观完博物馆，您还能到旁边的隋唐大运河文化公园转转

一河越古今，一馆尽览千年漕运兴衰。18日，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一文化地标。该博物馆在展陈方式上有什么创新？馆内有哪些亮点？又有哪些贴心的适老化服务？一起来看看吧。

在“城与运”沉浸体验区，您可以登“船”体验运河之旅

精心设计的展陈，凸显着“非同寻常”

隋唐大运河文化博物馆副馆长汤旭介绍，该博物馆总体设计以体现“运河源、隋唐韵、河洛技”为出发点，总体布局由外向内逐渐递减过渡，最终融于北侧的景观园林空间。

该博物馆在展陈方面的创新，主要体现在展出了国内博物馆最大尺寸的浮雕作品——《天工开物·国运泱泱》，首次亮相的“运河一号”——明清双桅运河古船，以及在展厅各处精心设计的互动体验内容。

在2层“国运泱泱”展厅的“诗画运河”小游戏处，游客只用轻轻点击屏幕，诗句便逐字逐句出现在墙壁上，互动体验感颇强。在3层的“城与运”沉浸体验区，游客登上“船”，便可体验一场运河之旅，从洛阳到余杭(今杭州)，山水风光尽收眼底。