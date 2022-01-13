洛阳市政府组织召开专项债券政策解读培训会

19日，市政府组织召开专项债券政策解读培训会。会议邀请上海财经大学政府和社会资本合作研究中心副主任马国臣，围绕更好发挥地方政府专项债券对稳投资、扩内需、补短板作用，进行政策解读，高起点推动我市专项债券项目谋划、储备、申报工作。

19日，市政府组织召开专项债券政策解读培训会。会议邀请上海财经大学政府和社会资本合作研究中心副主任马国臣，围绕更好发挥地方政府专项债券对稳投资、扩内需、补短板作用，进行政策解读，高起点推动我市专项债券项目谋划、储备、申报工作。

作为在政府投融资领域具有丰富实操经验的专家，马国臣认为，政府投资项目的投融资模式除了政府直接投资外，主要依靠政府主导的投融资模式，包括专项债券、PPP、特许经营等，以及新型平台公司主导的投融资模式“两个轮子”。只有“双轮驱动”、多措并举，才能满足地方经济社会快速高质量发展的需求。其中，专项债券作为落实积极财政政策的重要抓手，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济等方面发挥着重要作用，重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流、基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

针对目前我市普遍面临的专项债券项目储备少的问题，马国臣建议，各级各部门应按照“资金跟着项目走”的原则，提高抓项目的思想认识，做好顶层设计和体制机制建设，强化土地、资金等要素保障，做好专项债券项目谋划储备、申报、发行、资金监管等全生命周期管理，确保债券资金尽快形成实物工作量。

本次培训是落实市委、市政府加大专项债券争取力度要求的举措之一。下一步，我市各级各部门将进一步压实目标任务，聚焦国家支持的重点领域，结合我市产业发展重点，积极谋划项目储备，坚持问题导向，综合施策，切实加快项目实施，力争完成年度既定目标。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 杨春灵)