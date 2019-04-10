邓亚萍：洛阳是我走向世界的起点

近日，乒乓球大满贯得主、河南邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍来洛，在投入试运营的社区健身中心与市民一起健身交流，畅享运动的快乐。

邓亚萍展示她的首个全国冠军奖品三彩骆驼

近日，乒乓球大满贯得主、河南邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍来洛，在投入试运营的社区健身中心与市民一起健身交流，畅享运动的快乐。其间，这位世界乒坛传奇人物讲述了她和洛阳的不解之缘。

回忆过去：洛阳三彩骆驼见证冠军起点

“这件三彩骆驼陪伴我多年，是我夺得首个全国冠军的奖品。”记者面前的邓亚萍，一身简洁的运动套装，英姿飒爽。

邓亚萍5岁开始打乒乓球，并迅速展现出了运动天赋。1982年，在洛阳举行的全国业余体校分区赛上，9岁的邓亚萍一路过关斩将，夺得乒乓球女子(青少年组)单打冠军。“没有奖牌和奖杯，这件三彩骆驼就是奖品。”邓亚萍说，洛阳对她来说有着非同寻常的意义，是她的福地，更是起点，她从这里走向全国，走向世界。

此后的岁月里，这件三彩骆驼陪伴邓亚萍向更高的目标奋进，见证了她勇夺4枚奥运金牌、成为中国乒坛首位大满贯得主的峥嵘岁月。

邓亚萍对洛阳的热爱不光因为这件三彩骆驼。10岁那年，她临时被抽调至省队集训，因为不是正式队员，每天早晨要从家里带午饭。

眼见这么小的姑娘，训练一上午，吃的却是冷冰冰的午饭，洛阳籍女队员曹欣荣(音)很心疼，就每天中午从食堂打来热腾腾的粥，送到宿舍让邓亚萍喝。

“一碗下肚，浑身热乎乎的，心里说不出的温暖。”回忆起往事，邓亚萍潸然泪下。她说，洛阳人的善良让她难忘，她一直希望能有机会回报洛阳这座可爱的城市。

于是，去年9月，河南邓亚萍体育产业投资基金携手洛阳市委、市政府，按照“距离亲民”“价格亲民”“服务亲民”的原则，在洛阳打造一批“群众家门口的健身中心”，为广大市民提供专业、便捷的健身服务。