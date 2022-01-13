“洛阳智造”高端眼科设备填补国内空白

近日，在位于涧西区国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司里，技术人员正在对新一代扫频激光OCT眼科成像设备进行调试。 近日，在位于涧西区国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司里，技术人员正在对新一代扫频激光OCT眼科成像设备进行调试。 该公司由光学领域资深专家彭先兆创立，其团队入选我市首批“河洛英才计划”，其最新研发的新一代扫频激光OCT眼科成像设备，采用先进的扫频技术，实现精准、高效成像，打破国外垄断，填补了国内该领域空白。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 化雅楠 摄）