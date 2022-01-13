“洛阳智造”高端眼科设备填补国内空白

近日，在位于涧西区国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司里，技术人员正在对新一代扫频激光OCT眼科成像设备进行调试。
近日，在位于涧西区国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司里，技术人员正在对新一代扫频激光OCT眼科成像设备进行调试。
近日，在位于涧西区国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司里，技术人员正在对新一代扫频激光OCT眼科成像设备进行调试。
该公司由光学领域资深专家彭先兆创立，其团队入选我市首批“河洛英才计划”，其最新研发的新一代扫频激光OCT眼科成像设备，采用先进的扫频技术，实现精准、高效成像，打破国外垄断，填补了国内该领域空白。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 化雅楠 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605