小区幼儿园饲养角被投诉扰民 相关部门：如无合适办法，建议送走小动物

“小区幼儿园养了孔雀、鹅等供孩子们观察，虽然理解园方的教育方法，可夜里有动物鸣叫影响休息，不知该如何解决？”近日，洛龙区唐韵小区付女士通过洛阳网百姓呼声频道求助。

小朋友围观饲养角大鹅

“小区幼儿园养了孔雀、鹅等供孩子们观察，虽然理解园方的教育方法，可夜里有动物鸣叫影响休息，不知该如何解决？”近日，洛龙区唐韵小区付女士通过洛阳网百姓呼声频道求助。

记者采访中发现，这个问题如何处理也让相关部门感到困扰：一边是“萌宠”深受孩子们喜爱，按照常规方式处理恐伤孩子们感情，另一边是居民休息环境要得到保障。如何来平衡？我们邀您一起聊聊。

困扰：小区幼儿园有个饲养角，深夜鸣叫声扰人清梦

付女士说，她正值孕期，连续多个夜晚常因动物鸣叫而入眠困难。“白天大家都外出上班，情况还好。最近一到凌晨3时至7时，大概每隔十几分钟就有动物会叫一次，我就时常被惊醒。”付女士说，她家就在幼儿园附近。起初，她以为是自己对一些声音比较敏感，可问了其他几个居民，他们也有此困扰。

付女士说，作为一名“准妈妈”，她能够理解幼儿园饲养小动物对小朋友的益处，但希望能有一个合适的方法处理饲养角带来的问题。

走访：饲养角按有关标准设置，深受小朋友喜爱

18日上午，记者在唐韵小区找到了唐韵幼儿园，幼儿园处于小区中间位置，记者在幼儿园西侧围栏处看到了饲养角，外部围栏加装了铁皮，几米开外有多个居民楼。

“哇！孔雀开屏了！”正值课间，不少小朋友正在饲养角参观。记者走近看到，笼中养殖了孔雀、鹅、小兔子各2只，旁边还有小麦、生菜等种植区。

幼儿园负责人告诉记者，去年9月，这些动物“入住”，供幼儿观察、实践。其中，孔雀来源、手续等也符合相关规定。园方利用饲养角还开设“生命的教育”等课程，深受小朋友喜爱，常有居民带孩子在园外参观。

记者还得知，幼儿园设置饲养角并非单方行为。此前，我市教育部门曾下发相关文件，鼓励引导我市有条件的示范幼儿园“有分班种植园地及饲养角等”。