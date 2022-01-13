近日，在古城快速路隋唐园立交附近，城市上空出现了美丽的“丁铎尔效应”，万道金色阳光透过云层，洒在建筑、林木上，城市仿佛被镶了一层金灿灿的亮边。

近日，在古城快速路隋唐园立交附近，城市上空出现了美丽的“丁铎尔效应”，万道金色阳光透过云层，洒在建筑、林木上，城市仿佛被镶了一层金灿灿的亮边。

“丁铎尔效应”是指当一束光线透过胶体，从垂直入射光方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”，这意味着光可被看见。这种现象于1869年为英国物理学家约翰·丁铎尔首先发现和研究，一般出现在清晨、日落时或雨后云层较多时，此时大气中有雾气或灰尘，阳光投射在上面，被分割成一条条，有时是一大片，显得特别壮观。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王小雨 摄影报道)