赵某承运我市一家酒业公司的货物，运输途中致货物受损，收货方因此不同意收货。三方因运费及货物损失问题未能协商一致，赵某遂将货物留置。

赵某承运我市一家酒业公司的货物，运输途中致货物受损，收货方因此不同意收货。三方因运费及货物损失问题未能协商一致，赵某遂将货物留置。该酒业公司无奈重新为收货方发了一次货。

近日，记者从老城区人民法院了解到，法院审理判决赵某赔偿酒业公司货款65940元，赵某留置的货物归他所有。

男子承运货物致货物受损又不归还，法院判决其赔偿6万多元

某酒业公司通过网络平台联系到赵某，双方签订货物运输协议，约定赵某2021年7月2日至7月5日，将价值逾7万元的货物运至外省某地，若逾期应承担违约责任。

履行协议期间，赵某到酒业公司将货物装车后，因下雨给货物裹上篷布。运输途中，赵某停车加油时，发现篷布破损，就用透明胶带将破损处粘上，但此后未在运输途中检查货物情况。

收货方收货时发现，挨着篷布的货物均被淋湿，无法二次销售，不同意收货。

酒业公司与收货方协商后，收货方同意收货，但不同意支付约定的650元运费，拟用该运费折抵自身的损失，赵某不同意该协商方案。酒业公司提出先卸货再协商处理方案，赵某亦不同意，并于当天将该批货物拉走。

酒业公司多次与赵某电话沟通，让赵某先送货，表示可以向其支付全部运费，但赵某需按出厂价收购不能二次销售的货物，赵某以受损货物数量未协商一致为由，不同意交付货物。酒业公司无奈重新向收货方发货。

随后，酒业公司将赵某诉至老城区人民法院。法院审理后依法判决赵某赔偿酒业公司货款65940元，赵某留置的酒业公司的货物归赵某所有。

宣判后，赵某提出上诉，市中级人民法院驳回上诉，维持原判。

不当行使留置权导致各方损失扩大，应承担相应违约责任

法官介绍，原告、被告订立的货物运输协议合法有效。赵某作为承运人，在下雨时应及时对货物采取防雨、防渗水措施，他在发现篷布出现破损时，未认真查看货物情况，亦未对受损货物采取补救措施，导致部分货物受损影响二次销售，应承担赔偿责任。收货方因部分货物受损而不同意支付运费，赵某未采纳酒业公司“先卸货再协商”的意见，直接将价值数万元的货物全部拉走，并在此后酒业公司多次与其沟通的情况下，仍不同意交付货物，而将全部货物留置至今，其留置的货物价值远超650元运费，系不当行使留置权导致各方损失扩大，应承担相应违约责任。

因协议约定“赵某应确保包装及内容物均完好按期运达指定地，运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题，赵某应按卖出时价格全额赔偿”，且赵某将货物长期留置，已造成酒业公司另行向收货方发货的后果，故酒业公司主张由赵某赔偿货款65940元，法院予以支持。

留置财产为可分物的，其价值应相当于债务的金额

法官说，本案的法律争议点为：托运人或者收货人不支付运费的，承运人所享有的留置权以何种限度为宜？《中华人民共和国民法典》第八百三十六条规定：“托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但是当事人另有约定的除外。”该规定中的“相应”即指合理限度。留置权的目的是担保留置权人实现债权，因此，留置财产的价值也应以留置权人的债权数额及行使留置权的合理费用为限。

另外，《中华人民共和国民法典》第四百五十条明确：“留置财产为可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额。”

一般来说，留置物应相当于运费、保管费及承运人完成货运合同应收取的其他费用，不能超过必要限度。对于可分物，更应考虑留置物与费用的价值关系，承运人留置的货物数量应当合理。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 申文娟）