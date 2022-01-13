洛阳市家庭教育促进会：让家庭教育走进千家万户

近日，在首个全国家庭教育宣传周到来之际，洛阳市家庭教育促进会积极开展宣传活动，让家庭教育走进千家万户。

近日，在首个全国家庭教育宣传周到来之际，洛阳市家庭教育促进会积极开展宣传活动，让家庭教育走进千家万户。

今年1月1日起正式施行的《中华人民共和国家庭教育促进法》规定，每年5月15日国际家庭日所在周为全国家庭教育宣传周。记者了解到，我市在首个全国家庭教育宣传周开展的宣传活动由市民政局、市教育局主办，洛阳市家庭教育促进会、河南省国学文化促进会河洛文化委员会承办。洛阳市家庭教育促进会的讲师们在西苑公园、牡丹广场和周王城广场举行了数场主题宣传活动。

在活动现场，讲师们为观众带来了自编自演的以家庭教育为主题的文艺节目，通过诵读、演唱、情景剧、手语舞、三句半等多种形式来表现家庭教育。

唱诵范仲淹《家训百字铭》、快板书《夸家风》，因内容生动受到观众的喜爱。情景剧《让真爱回家》，通过对家庭的真实情景再现，充分体现了目前家庭教育存在的问题。

洛阳市家庭教育促进会会长吉江涛说，他建议，身为父母，也需要常常对自己的教育方式进行反思，教育孩子的时候要更有耐心，更有方法。和孩子一起进步成长，努力成为更好的父母，努力培养出更好的孩子。

吉江涛介绍，通过宣传学习，让家庭教育走进千家万户，让父母学会改善亲子关系。

洛阳市家庭教育促进会成立于2022年2月，是由市教育局主管、市民政局批准成立的社会团体机构，是由洛阳众多弘扬优秀传统文化的爱好者、爱心人士和教育专家共同组成的社会公益组织。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）