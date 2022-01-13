今日洛阳晴天间多云 气温15℃到30℃

洛阳今日晴天间多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温15℃到30℃。

又到了石榴花开的时节，火红的花朵绽放枝头，引人瞩目。

这几天，晴好天气持续。河南省气象服务中心预计，未来几天，河南多地最高气温维持在30℃上下，趁着没有出现高温天气，请大家好好珍惜这初夏的时光。

近期我省多晴朗干燥天气，森林火险等级较高，需注意防范森林火灾。未来几天，河南多地热度不减，白天最高气温在27℃到32℃，除了早晚时段相对清凉一些，中午前后又晒又热，防晒霜、防晒衣、遮阳伞需要安排起来。

中国天气网称，预计23日之前，我国北方地区主要受高压脊控制，天气以晴热为主，华北中南部、黄淮一带最高气温在30℃以上的范围将不断扩大。随着晴热天气发展，入夏进程加快，我国北方夏天的范围将不断扩张，预计在小满(5月21日)前后，可能拓展到辽宁西北部和内蒙古东南部。

来看一下我市近几天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高空西北气流控制，预计：今天，晴天间多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温15℃到30℃；明天，晴天到多云，南部局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温16℃到30℃；22日，多云间晴天，气温17℃到31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)