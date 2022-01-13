涧西区春光社区健身中心正式投入运营【视频】

记者19日获悉，洛阳市涧西区春光社区健身中心正式投入运营。

记者19日获悉，洛阳市涧西区春光社区健身中心正式投入运营。

据了解，该健身中心位于涧西区丽春东路与王府井东街交叉口北侧，由邓亚萍体育投资基金与西苑国投共同投资建设，面积2000平方米，室内一层设置有满足青年社交属性的咖啡店、台球馆、射箭馆，二层为儿童体适能运动中心，三层为尊巴舞形体馆、健身中心。此外，健身中心室外广场还配备了街头篮球公园。

春光社区健身中心可惠及周边8万余社区居民参与健身，辐射周边3公里区域内市民参与体育运动，构建“15分钟健身圈”，打造青年友好型社区运动中心，营造吸引年轻人的活力场景和时尚运动氛围，彰显洛阳的城市魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 高德权 韩悦 文/图/视频)