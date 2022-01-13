茶艺、包槲包、粗布印染……“非遗进校园”让人人都是“小非遗传承人”【视频】

一只小手攥着槲叶，另一只小手抓起红枣和黍米，左折一下、右折一下，再缠上一圈槲叶筋。“老师我的槲包包好了！”19日，在栾川县伊禾幼儿园的儿童厨房内，孩子们正兴高采烈地自己动手包着槲包。

包槲包

一只小手攥着槲叶，另一只小手抓起红枣和黍米，左折一下、右折一下，再缠上一圈槲叶筋。“老师我的槲包包好了！”19日，在栾川县伊禾幼儿园的儿童厨房内，孩子们正兴高采烈地自己动手包着槲包。

“小心点儿，老师来帮你煮！”说话的是该幼儿园教师卢漫，同时也是栾川县新时代文明实践中心“非遗”进校园活动志愿者团队的一员。她说，该校现有学生1000余名，可以说人人都是“小非遗传承人”。

插花

“老师来看我刚刚插好的花！”“老师尝尝我刚沏好的茶！”“老师快来看看我染的布！”......说话间，一群孩子便围了上来，争着让老师为他们的作品点评。只见老师们将粗布上缠着的皮筋耐心地松开，将布抖了又抖，将一张张粗布展开。每一张粗布上的花纹各不相同，却都有一种特别的美感。