洛阳市大学生就业指导师服务团成立 98名导师获聘

19日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为推动大学生更高质量就业，洛阳市成立大学生就业指导师服务团。

19日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为推动大学生更高质量就业，洛阳市成立大学生就业指导师服务团。

近年，国内高校毕业生人数逐年递增，大学生就业形势日益严峻，数据统计，今年仅洛阳市专科以上高校毕业生人数就预计超过4万人。为引导全市大学生高质量就业，洛阳市人力资源和公共就业服务中心主动创新，成立大学生就业指导师服务团，并面向全市各用人单位聘请98名就业指导师，他们平均年龄40岁，既有优秀企业家和人力资源领域专家，又有服务青年就业创业的相关部门负责人和业务骨干。

按照《洛阳市大学生就业指导师管理办法》，大学生就业指导师聘期3年，实行动态管理，对在校大学生开展职业生涯辅导、职场体验、就业推荐等服务，助力他们留洛就业创业。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，洛阳市非常重视高校毕业生工作，自2018年起，该中心就联合在洛高校、政府部门、企业、科研院所对在校大学生进行就业创业指导，目前已累计开展就业指导活动120余场，派出就业指导师200余人次，服务在校大学生近3万人次。在2020年人社部组织的全国公共就业服务专项业务竞赛评选中，“洛阳市大学生就业指导师服务项目”荣获优秀就业服务项目三等奖，是河南省在本次赛事中唯一获奖项目。

接下来，洛阳市大学生就业指导师服务团将面向全市在校大学生，积极开展“师友计划”“就业导师Talk”训练营等系列特色活动，并设立“洛阳市大学生就业指导服务日”，联动各在洛高校、青年驿站对在校大学生和青年人才进行常态化就业创业指导。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 吴小香 文/图)