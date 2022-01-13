洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市大学生就业指导师服务团成立 98名导师获聘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 21:39

　　19日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为推动大学生更高质量就业，洛阳市成立大学生就业指导师服务团。

　　近年，国内高校毕业生人数逐年递增，大学生就业形势日益严峻，数据统计，今年仅洛阳市专科以上高校毕业生人数就预计超过4万人。为引导全市大学生高质量就业，洛阳市人力资源和公共就业服务中心主动创新，成立大学生就业指导师服务团，并面向全市各用人单位聘请98名就业指导师，他们平均年龄40岁，既有优秀企业家和人力资源领域专家，又有服务青年就业创业的相关部门负责人和业务骨干。

　　按照《洛阳市大学生就业指导师管理办法》，大学生就业指导师聘期3年，实行动态管理，对在校大学生开展职业生涯辅导、职场体验、就业推荐等服务，助力他们留洛就业创业。

　　洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，洛阳市非常重视高校毕业生工作，自2018年起，该中心就联合在洛高校、政府部门、企业、科研院所对在校大学生进行就业创业指导，目前已累计开展就业指导活动120余场，派出就业指导师200余人次，服务在校大学生近3万人次。在2020年人社部组织的全国公共就业服务专项业务竞赛评选中，“洛阳市大学生就业指导师服务项目”荣获优秀就业服务项目三等奖，是河南省在本次赛事中唯一获奖项目。

　　接下来，洛阳市大学生就业指导师服务团将面向全市在校大学生，积极开展“师友计划”“就业导师Talk”训练营等系列特色活动，并设立“洛阳市大学生就业指导服务日”，联动各在洛高校、青年驿站对在校大学生和青年人才进行常态化就业创业指导。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 吴小香 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河文化博物馆开馆
  • 省委第三生态环境保护督察组向洛阳市...
  • 37名校长（书记）获评职级！洛阳市直...
  • 事业编制！洛阳西工区公开招聘教师
  • 秦岭防洪渠郑州路至武汉路段计划于6月...
  • 徐衣显指导观摩防汛应急演练并开展黄...
  • 城中村燃气管道改造 今明两天洛阳部分...
  • 23名优秀留洛高校毕业生深情诠释“我...
  • 央媒观洛｜一河越古今——洛阳隋唐大...
  • 好消息！洛阳近期将发放餐饮住宿消费券
    		•
    百姓呼声
    洛阳的井盖下面是否安装有防坠落装置？
    为何要求电动车驾驶员考驾照？官方回应
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    薇薇小院花正艳

    蝶舞

    美丽的金鸡菊

    漠漠水田飞白鹭
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605