母子俩相依为命生活拮据 好邻居和社区为他们提供帮助

家住洛阳市涧西区西苑路46号院的王老太太是不幸的，接连遭遇大儿子病故、二儿子突发疾病。她又是幸运的，因为有一群关心和帮助她的邻居，社区工作人员也隔三岔五上门，提供力所能及地帮助。

家住洛阳市涧西区西苑路46号院的王老太太是不幸的，接连遭遇大儿子病故、二儿子突发疾病。她又是幸运的，因为有一群关心和帮助她的邻居，社区工作人员也隔三岔五上门，提供力所能及地帮助。

19日上午，记者来到王老太太家里时，涧西区郑州路办事处洛耐社区志愿者正忙着帮老人打扫卫生。地板、房门、桌椅……志愿者一丝不苟，站在一旁的王老太太不停道谢。在厨房里，志愿者利用老人家里的饺子馅，帮老人包饺子，现场跟过年一样。“家里好久没那么热闹过了。”王老太太说。

王老太太今年77岁，是洛耐退休职工，现与二儿子相依为命。前几年，她的大儿子因病去世，去年5月，二儿子又突发脑出血。为给儿子治病，家里的积蓄见了底。如今，儿子因后遗症口齿不清、行动不便，每天离不开药，老人自己也患有糖尿病等疾病，每月3000余元的退休工资，光俩人买药就要花去1000多元，日子过得很拮据。