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发挥金融优势 助力科创企业“高成长”——建行洛阳分行实现洛阳市“成长贷”业务首笔投放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 17:58

　　“宋行长，你们真是及时雨啊，关键时候还是建行支持给力……”

　　2022年5月19日，建行向拟上市企业洛阳铜一金属科技发展有限公司洛阳市“成长贷”业务首笔投放1100万元后，该公司财务总监专门给洛阳分行打电话表示感谢。

　　围绕科创企业做文章，建行改变传统金融视角，不看“砖头”看“专利”，为科创企业插上腾飞的翅膀。

　　洛阳铜一金属科技发展有限公司是一家专注于铜铝复合材料生产、研发的高新技术企业，目前处于上市辅导期。自2019年以来，该企业发展势头强劲，随着新能源电池行业的快速发展导致公司订单激增，同时原材料价格高、波动大造成流动资金紧张，很大程度上制约了企业的生产发展。

　　恰逢洛阳市推出洛阳市“成长贷”业务，加大高成长性企业扶持力度，建行洛阳分行闻风而动，积极响应洛阳市产业扶持号召，迅速组建任务团队，不断深入开展“行长进万企”活动，贴近企业服务，依据企业实际情况进行“问诊开方”，用“建行方案”化解企业堵点、经过不懈努力，高效实现授信审批完成以及1100万元贷款的落地投放。

　　与此同时，建行不断强化银政联动，发挥金融优势，用实际行动履行大行责任担当。

　　建行洛阳分行密切与洛阳市工业和信息化局合作，紧跟洛阳市加大高成长性企业扶持力度产业导向，聚焦“高成长性企业”全方位推进工作。建设银行洛阳分行积极做好“成长贷”业务各项工作部署，积极扶持倍增计划试点及培育企业，全力支持科技中型企业融资需求。针对名单内中小型企业，建设银行洛阳分行前期实际已在全面介入服务跟进，建行总行在2021年四季度推出科技型企业科创评价体系，对科技型企业依T1-T8技术流进行增信、授信、信贷支持，主动企业“软实力”，让科创企业的“软实力”变成“硬”通货。

　　此次“成长贷”业务的首笔投放，密切了“政、银、企”三方的合作关系，不仅帮助客户解决了融资问题，同时也是我市推动高成长性企业发展的良好开端，将为洛阳市高成长性企业、专精特新企业、高新技术企业等产业集群营造良好的营商发展环境。⑧
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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