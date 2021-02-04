点赞！“洛阳保障”助国内单套规模最大炼化一体化项目成功投产

19日，记者从中国石油工程建设有限公司第一建设公司(下文简称一建公司)获悉，该企业积极完成多套关键设备建设任务，成功推动我国单套规模最大的炼化一体化项目——盛虹炼化一体化项目于近日投产，再次为国家石化产业高质量发展提供“洛阳保障”。

19日，记者从中国石油工程建设有限公司第一建设公司(下文简称一建公司)获悉，该企业积极完成多套关键设备建设任务，成功推动我国单套规模最大的炼化一体化项目——盛虹炼化一体化项目于近日投产，再次为国家石化产业高质量发展提供“洛阳保障”。

作为国家《石化产业规划布局方案》重点支持实施推进项目，总投资约677亿元、年加工原油能力1600万吨的盛虹炼化一体化项目位于江苏连云港徐圩新区。

该项目刷新了国内同类型项目最大直径塔器、单体最重固定床反应器、最大规模常减压蒸馏装置以及裂解炉等多项纪录，投产后有望将我国部分基础化工原料进口量降低10%左右，对促进国家制造业转型升级、实现产业高质量发展具有重要意义?

在项目推进中，一建公司承揽了土建，以及安装一标段、三标段、七标段、二十八标段和三十标段建设，其中包含项目“龙头”装置——年产1600万吨常减压蒸馏装置、年产180万吨煤油加氢装置、年产200万吨延迟焦化装置等重要设备的建设任务。