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“她”力量绽放中国旅游日 栾川弘扬传统文化赋能乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.05.19 17:21

　　5月19日，中国旅游日，栾川县“文化赋能乡村”巾帼雅集在重渡景区隆重举办，活动当天将近100名选手现场比赛插花、茶艺技能，参与沉浸式山水实景雅集活动，展示新时代新乡民新风采的“她力量”。

　　此次活动主要是为了适应新时代的需求，在民宿管家中筛选并培育一批以女性为主掌握茶艺、插花等新技能的“她力量”，让广大女性在沉浸式文旅活动中提高自身素质，提升栾川文旅服务品质，形成人人参与“以文塑旅、以旅彰文”的融合发展氛围，助推栾川文旅走上新台阶。

　　据悉，栾川县A级旅游景区达17家，民宿及农家宾馆总量达2000多家。近年来，栾川县致力于“民宿金管家”品牌建设，突出做好“人人持证”技能培训，积极引导迸发“她力量”，助力乡村振兴，形成今年中国旅游日的鲜明亮点。

　　此外，为助推文旅复苏，在中国旅游日前后栾川举办了“首届栾川517美好乡村嗨购节”文旅惠民专项活动，从4月26日至5月31日，针对栾川的十余家景区、百余家精品民宿酒店、千余种优质产品组织专场直播活动，推出史无前例的超低价产品回馈广大网友和游客。仅5月17日当日，便获得总支付订单量1W+、专场直播间销量113.41W、直播间累计观看人次20W+的优异成绩。(通讯员 马亚楠)④
[ 责任编辑：唐好优 ]
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