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今后，洛阳开办企业可免费领取“大礼包”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 17:37

　　在洛阳开办企业，只需要一张身份证、到一个窗口、只跑一趟、不花一分钱，还能领取免费“企业开办大礼包”——19日，位于市民之家的洛阳市市场监管局服务窗口正式推出此项惠民举措。

　　记者看到，“企业开办大礼包”内有营业执照正副本、企业公章一套四枚、银行预约通知单、发票及税控设备等，企业完成注册登记后即可免费领取。在此基础上，洛阳市市场监管局还对企业开办专区布局重新规划，将企业设立、公章刻制、银行开户、税务登记等服务窗口就近设置，形成多部门有效联动，打造升级版企业开办大礼包服务，企业不出大厅即可同步完成各项手续。

　　根据企业不同的开办需求，服务窗口还推出了“企业开办+N项服务”，分设企业开办高频常用服务事项ABCD四个套餐，综合窗口工作人员收取一套材料进行多部门流程联动办结，“一个窗口、一套材料、一个环节、一次办妥、一日办结”。与此同时，投入使用的商事登记全业务智能审批一体机取代人工审批流程为企业提供登记信息填报、智能审批、执照打印等一站式服务，有效提高登记业务效率和企业办事的便利度，实现营业执照即办即批、即批即得，“立等可取”，最大化满足市场主体的个性化需求。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 韩旭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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