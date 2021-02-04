洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳1至4月发生火灾同比下降22.1% 五起典型案例值得关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 17:39

　　19日，洛阳市消防救援支队介绍了我市今年以来火灾总体形势和典型火灾案例，并对村(居)民自建房消防安全排查工作推进情况进行通报。

　　今年1至4月，全市共发生火灾1531起(轻微火灾1369起)，同比下降22.1%，电气原因是引发火灾的主要原因，共有424起，其次为用火不慎、吸烟引发火灾等。

　　市消防救援支队还对生产经营租住村(居)民自建房消防安全排查工作推进情况进行通报。截至目前，全市累计出动各类检查组309个，出动检查人员718人，排查村(居)民自建房2298处，发现火灾隐患1332处，督促整改1179处。

　　下一步，市消防救援支队将联合相关部门继续开展村(居)民自建房隐患排查工作，并对人员密集场所、“九小”场所等重点场所、部位消防安全隐患进行排查，对工作不落实或推进力度不大的相关单位或责任人，将严格落实警示、通报、约谈、挂牌等手段，确保隐患整改到位，全面推动村(居)民自建房综合治理取得实效。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河文化博物馆开馆
  • 省委第三生态环境保护督察组向洛阳市...
  • 37名校长（书记）获评职级！洛阳市直...
  • 事业编制！洛阳西工区公开招聘教师
  • 秦岭防洪渠郑州路至武汉路段计划于6月...
  • 徐衣显指导观摩防汛应急演练并开展黄...
  • 城中村燃气管道改造 今明两天洛阳部分...
  • 23名优秀留洛高校毕业生深情诠释“我...
  • 央媒观洛｜一河越古今——洛阳隋唐大...
  • 好消息！洛阳近期将发放餐饮住宿消费券
    		•
    百姓呼声
    洛阳的井盖下面是否安装有防坠落装置？
    为何要求电动车驾驶员考驾照？官方回应
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    薇薇小院花正艳

    蝶舞

    美丽的金鸡菊

    漠漠水田飞白鹭
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605