洛阳1至4月发生火灾同比下降22.1% 五起典型案例值得关注

19日，洛阳市消防救援支队介绍了我市今年以来火灾总体形势和典型火灾案例，并对村(居)民自建房消防安全排查工作推进情况进行通报。

19日，洛阳市消防救援支队介绍了我市今年以来火灾总体形势和典型火灾案例，并对村(居)民自建房消防安全排查工作推进情况进行通报。

今年1至4月，全市共发生火灾1531起(轻微火灾1369起)，同比下降22.1%，电气原因是引发火灾的主要原因，共有424起，其次为用火不慎、吸烟引发火灾等。

市消防救援支队还对生产经营租住村(居)民自建房消防安全排查工作推进情况进行通报。截至目前，全市累计出动各类检查组309个，出动检查人员718人，排查村(居)民自建房2298处，发现火灾隐患1332处，督促整改1179处。

下一步，市消防救援支队将联合相关部门继续开展村(居)民自建房隐患排查工作，并对人员密集场所、“九小”场所等重点场所、部位消防安全隐患进行排查，对工作不落实或推进力度不大的相关单位或责任人，将严格落实警示、通报、约谈、挂牌等手段，确保隐患整改到位，全面推动村(居)民自建房综合治理取得实效。