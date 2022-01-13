《李俊贤传》新书分享暨弘扬科学家精神座谈会将于5月20日举行

19日，记者获悉，《李俊贤传》新书分享暨弘扬科学家精神座谈会将于20日在席殊书屋国宝店举行。

19日，记者获悉，《李俊贤传》新书分享暨弘扬科学家精神座谈会将于20日在席殊书屋国宝店举行。

1928年出生的李俊贤是我国高性能燃料事业创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，著名化工合成专家。60多年来，他矢志不渝献身国家科研事业，以国家利益为先，苦干实干，勇于创新。他研制的产品助力我国第一颗人造卫星“东方红1号”发射，至今仍广泛应用在长征系列火箭等大国重器和汽车、建材、家居等国计民生行业。

《李俊贤传》新书于5月6日发布，作者为黎明化工研究设计院原工会副主席、原党委宣传部部长、高级政工师薛志强，该书由郑州大学出版社出版，全书共24章，约32万字，采用纪实、写史的方式，详细记录了李俊贤的科研生涯、工作经历和人生历程。

本次座谈会由洛阳市文明办、洛阳市社科联主办，来自市委宣传部、市社科联、市社科院、市直机关工委、市科协、市妇联、市总工会、市教育局、洛阳黎明化工研究院有限公司等单位的代表以及驻洛高校专家学者将参加座谈会，围绕李俊贤科学家精神进行深入研讨，就如何进一步深入研究、弘扬、传承李俊贤科学家精神提出意见和建议。

本次座谈会还将征集10名热心读者参与，如果您有意参与，可拨打席殊书屋国宝店电话0379-65511882报名。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)