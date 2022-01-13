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@洛阳人 关于血压计使用，这些内容您了解吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 17:39

　　明天是“5·20世界计量日”。今天上午，洛阳市市场监管局专业人员来到洛龙区镇北路社区，为居民进行血压计免费检测校正服务。与此同时，按照“五联五促”活动要求，该局多个业务科室和洛阳市消协工作人员针对社区需求，在现场同步开展消费投诉受理、遗产遗嘱订立法律讲座等活动。

　　10时许，记者在现场看到，不少居民拿着家用血压计交给专业人士进行检定，并详细了解正确使用计量器具的相关知识。“使用血压计主要是为了帮助患者随时观测健康状况，如果因为血压计不准确而误服药，这是很危险的。”工作人员提醒大家，无论是电子血压计还是水银血压计，至少应该每年检验一次，才能保证其准确性。结合现场检定的情况，这些提醒您也得了解。

　　提醒一：使用电子血压计，掌握偏差范围很重要

　　“前两天总觉得头晕，用家里的血压计测量结果正常，到医院一检查才发现血压偏高。”居民刘女士拿着刚买的电子血压计告诉工作人员。

　　工作人员测量3次后发现，这台血压计测量值和准确值之间的偏差范围较大，建议刘女士不要再使用。“同样是血压计，医院使用的是操作要求较高的水银柱式血压计，家用的大多是电子血压计，电子仪器类产品，一般测量的数据与实际都存在一定偏差，每次测量最好取3次平均值。”工作人员说，人为磕碰、使用时间长等情况容易导致电子血压计内部元件老化，除了返厂维修之外没有其他办法调整数据，所以建议大家，每隔半年到正规器材店或请专业机构人员校准一次，掌握测量值和准确值之间的偏差范围，以免被错误的数值误导甚至贻误病情。

　　如果您家里使用的是可插电源也能装电池的电子血压计，最好是在电源模式下使用，避免电池电量不稳导致测量结果出现误差，不要混用多种血压计。另外，杂牌的电子产品误差率会比正规品牌高出不少，建议您不要贪图便宜。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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