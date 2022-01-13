央媒观洛｜一河越古今——洛阳隋唐大运河文化思政课来了

5月19日20：00，一起来人民网聆听《一河越古今》洛阳隋唐大运河文化思政课吧！

纵横的河道、热闹的南市、往来的胡商……一部热播剧，让不少人领略了武周时期神都洛阳的风采。当年，贯通南北、流淌千年的隋唐大运河，曾赋予洛阳怎样的气魄和风华？以洛阳城为中心的隋唐大运河，曾带给沿河两岸怎样的繁华与变迁？5月19日20：00，一起来人民网聆听《一河越古今》洛阳隋唐大运河文化思政课吧！

“天工开物 国运泱泱”浮雕。隋唐大运河文化博物馆供图

“一河越古今，一脉传千年。”公元605年起，隋炀帝以东都洛阳为中心，先后开凿和疏浚通济渠、邗沟、永济渠、江南河，形成了南起余杭(杭州)，北至涿郡(北京)，全长2700公里的“人”字形隋唐大运河。大运河不仅是一条沟通南北的大动脉，也是连通陆上丝绸之路与海上丝绸之路的主要纽带。

在洛阳读书的青年学生许梦娇是隋唐大运河文化的“铁粉儿”。古代中国为什么开凿“超级工程”隋唐大运河？大运河的开通，连接了哪些经济圈？“商旅往返，船乘不绝”的大运河，催生了多少运河名城？大运河“一撇一捺”之间，藏着多少历史烟云？带着这些疑问，许梦娇走进了隋唐大运河文化博物馆。

在博物馆，许梦娇见到了隋唐大运河文化博物馆馆长白雪。“洛阳正着力建设青年友好型城市，希望能有更多像你一样的青年来洛阳、了解洛阳，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。”白雪说。

隋唐时期的洛阳，是一座繁华的国际大都市，长期保持着经济和文化的繁荣。隋唐大运河文化博物馆供图

隋唐时期的洛阳，是一座繁华的国际大都市，长期保持着经济和文化的繁荣。千年运河流过，在洛阳留下了许多遗迹，它们承载着生生不息的大运河文化，也见证了那段历史。在白雪的陪同下，许梦娇漫步展厅长廊，穿越历史的时光隧道，沉浸式感受大唐风华。

含嘉仓19号仓窖刻铭砖。隋唐大运河文化博物馆供图

“在隋唐时期，不管别处有没有粮食，洛阳一定是有的。眼前的仓窖告诉我们，洛阳曾经是天下最重要的粮食储备基地。粮食安全奠定了国家安全，成就了隋唐盛世的繁华，仓窖和刻铭砖也充分说明了当时漕运的繁荣。”在含嘉仓19号仓窖刻铭砖前，白雪向许梦娇讲述了当时运河上舟船往来的繁忙景象。

白雪向许梦娇讲述当时运河上舟船来往的繁忙景象。隋唐大运河文化博物馆供图

运河的主要功能是运送粮食吗？唐朝的洛阳水运如此发达，会不会发生水灾？明清时期，洛阳的运河还有行船吗？同学们，你是否也对这条比京杭大运河早700年的古运河充满好奇？5月19日20：00，洛阳隋唐大运河文化思政课《一河越古今》将在人民网河南频道PC端、人民网河南频道官方抖音号同步推出。快搬好小板凳，一起来探秘被岁月掩埋的人类奇迹吧！

据悉，本次思政课活动由洛阳市委宣传部主办，是“行走洛阳 读懂历史”——东方博物馆之都全媒体宣传活动中的重要环节，由人民网独家播出。

三彩天王俑。隋唐大运河文化博物馆供图

【播出时间】

5月19日20：00-20：20

【收看方法】

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