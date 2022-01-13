洛阳哪家驾校培训质量高？看看交警最新发布的数据

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布了2022年4月16日—2022年5月15日驾校培训质量考试员考试质量统计情况，快来看看各家驾校的合格率吧。

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布了2022年4月16日—2022年5月15日驾校培训质量考试员考试质量统计情况，快来看看各家驾校的合格率吧。 昨日，“洛阳交警”微信公众号发布了4月16日至5月15日驾校培训质量、考试员考试质量统计情况，快来看看各家驾校的合格率吧。 公示 按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2022年4月16日—2022年5月15日全市考试员考试质量、驾校培训质量情况予以公布。 驾校培训质量考试员考试质量统计情况 点击查看大图 洛阳交警提醒：合格率根据每个驾校当月考生人数、通过人数而定，一定程度上反映出该驾校实力。随着现如今驾考难、越来越规范，因此选择一个好的驾校、负责任的教练同样尤为重要。希望考生获取驾驶资格后，能够按照所学知识文明、守法、安全行驶。⑥