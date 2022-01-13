洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“休闲宜阳”不一样，“引客入宜”亮品牌——宜阳县旅游发展服务中心组织旅行社“引客入宜”踩线活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 宜阳县旅游发展服务中心 2022.05.19 12:51

　　5月18日，宜阳县旅游发展服务中心组织洛阳市及各县区十余家旅行社负责人，就进一步做好疫情防控常态化下旅游经济发展工作，加强旅行社与景区的合作交流，开展了旅行社进景区“引客入宜”踩线对接活动，旅发中心主任李富亮全程陪同。

　　上午，踩线团一行先后去了电商文旅土特产展厅、网红凤仪桥、洛水昌谷。深入了解了宜阳县文旅土特产的特色；感受了“有凤来仪兮，见则天下安宁”的凤仪桥；沉浸式体验了洛水昌谷的“霍比特小镇”、中央大草坪；亲自驾驶白色的游客小船在宽阔的水面上缓缓行驶；乘坐观光车欣赏了一路的美丽风景。同时就旅游资源开发、旅游线路规划、基础设施建设和接待服务质量等方面进行了全方位考察，并认真听取了旅发中心李富亮主任和景区工作人员的介绍。

文旅土特产展厅
凤仪桥
洛水昌谷景区沉浸式体验

　　午餐过后，十余家旅行社先后到灵山寺、花果山景区进行实地踩线对接，踩线团对宜阳县各景区的资源价值、开发现状、内涵发掘等方面给予了高度评价，同时也从普通游客的角度，对各景区目前存在的不足和改进方向提出了中肯的意见和建议。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 北京中医药大学东直门医院洛阳医院正...
  • 隋唐大运河文化博物馆开馆 快来看看它...
  • 隋唐大运河文化博物馆开馆
  • 邓亚萍变身全能选手 体验洛阳社区健身...
  • 省委第三生态环境保护督察组向洛阳市...
  • 洛阳这些社区健身中心选址初步确定 看...
  • 37名校长（书记）获评职级！洛阳市直...
  • 徐衣显指导观摩防汛应急演练并开展黄...
  • “街道吹哨、部门报到” 涧西区全面推...
  • 事业编制！洛阳西工区公开招聘教师
    		•
    百姓呼声
    洛阳的井盖下面是否安装有防坠落装置？
    为何要求电动车驾驶员考驾照？官方回应
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    薇薇小院花正艳

    蝶舞

    美丽的金鸡菊

    漠漠水田飞白鹭
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605