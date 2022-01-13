“休闲宜阳”不一样，“引客入宜”亮品牌——宜阳县旅游发展服务中心组织旅行社“引客入宜”踩线活动

5月18日，宜阳县旅游发展服务中心组织洛阳市及各县区十余家旅行社负责人，就进一步做好疫情防控常态化下旅游经济发展工作，加强旅行社与景区的合作交流，开展了旅行社进景区“引客入宜”踩线对接活动，旅发中心主任李富亮全程陪同。

5月18日，宜阳县旅游发展服务中心组织洛阳市及各县区十余家旅行社负责人，就进一步做好疫情防控常态化下旅游经济发展工作，加强旅行社与景区的合作交流，开展了旅行社进景区“引客入宜”踩线对接活动，旅发中心主任李富亮全程陪同。

上午，踩线团一行先后去了电商文旅土特产展厅、网红凤仪桥、洛水昌谷。深入了解了宜阳县文旅土特产的特色；感受了“有凤来仪兮，见则天下安宁”的凤仪桥；沉浸式体验了洛水昌谷的“霍比特小镇”、中央大草坪；亲自驾驶白色的游客小船在宽阔的水面上缓缓行驶；乘坐观光车欣赏了一路的美丽风景。同时就旅游资源开发、旅游线路规划、基础设施建设和接待服务质量等方面进行了全方位考察，并认真听取了旅发中心李富亮主任和景区工作人员的介绍。

文旅土特产展厅

凤仪桥

洛水昌谷景区沉浸式体验

午餐过后，十余家旅行社先后到灵山寺、花果山景区进行实地踩线对接，踩线团对宜阳县各景区的资源价值、开发现状、内涵发掘等方面给予了高度评价，同时也从普通游客的角度，对各景区目前存在的不足和改进方向提出了中肯的意见和建议。