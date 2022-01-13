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科技加持！洛阳一社区推广电动车入电梯“阻隔神器”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 17:35

　　“禁止电动车进入电梯，请立即退出。”19日上午，家在洛阳市涧西区周山社区和顺园小区的居民何女士意将电动车驶入电梯回家充电时，不料刚进入电梯就遇到了“意外”——电梯不仅开始闪灯并循环播放语音报警，电梯门也始终保持开放状态、停止运行。直到何女士将电动车推出电梯外，电梯运行才恢复正常。

　　周山社区相关负责人介绍，这一幕的发生是缘于小区刚刚安装的电动车上电梯“阻隔神器”，简单说来，就是小区内的电梯已升级为电动车智能识别系统，采用机器视觉图像感知技术结合AI人工智能，可实现深度过滤自行车、婴儿车等干扰，从而对电动车进行精准地检测分析和识别“打击”。这也意味着，在这套系统的科技加持下，该小区已实现电动车禁入电梯全覆盖。

　　“近年来，电动车进入电梯后发生自爆自燃的新闻层出不穷，给我们带来了一定的警示。”该负责人表示，社区是守护居民安全与健康的基层防线，所以他们在了解到有这样的系统识别“神器”后，社区“牵手”红色物业很快将此事落实，目前这套系统已在小区安装完毕，“系统管理员也可在后台实时监测电梯内的情况，若遇到特殊情况，工作人员还可通过远程喊话帮助用户处理问题，这也大大增强了电梯使用的安全性。”

　　据悉，目前和顺园小区为该套“阻隔神器”的试点小区，按照周山社区的计划，接下来，这套系统有望在更多小区“落地”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 唐灏婷）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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