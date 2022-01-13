因设备升级 洛阳牡丹阁景区今日临时闭馆

今日，牡丹博物馆微信公众号发布公告称，由于园区设备升级，牡丹阁景区5月19日临时闭馆。
今日，牡丹博物馆微信公众号发布公告称，由于园区设备升级，牡丹阁景区5月19日临时闭馆。
今日，牡丹博物馆微信公众号发布公告称，由于园区设备升级，牡丹阁景区5月19日临时闭馆。公告全文如下：
牡丹阁景区临时闭园公告
亲爱的游客朋友们：
由于园区设备升级，牡丹阁景区决定5月19日临时闭馆，再次试运营时间会在随后公布。已经在线预约成功的的可办理线上退票，所有线下活动也将同步取消。
感谢您的理解、支持与配合！给您带来不便，敬请谅解！请相互转告，谢谢！
牡丹阁景区
2022年5月19日
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