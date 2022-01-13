事业编制！洛阳西工区公开招聘教师

昨日，西工区人民政府网站发布公告称，西工区决定使用正式编制为区属学校直接招聘教师14名。

昨日，西工区人民政府网站发布公告称，西工区决定使用正式编制为区属学校直接招聘教师14名。具体内容如下：

2022年洛阳市西工区直接招聘教师公告

为广泛吸纳优秀教育人才，选拔更多优秀高校毕业生加入我区教师队伍，进一步优化师资队伍结构，提升队伍素质，促进教育高质量发展。经区委、区政府研究，决定使用正式编制为区属学校直接招聘教师14名。鉴于当前国内新冠疫情防控形势，无法赴高校进行校园直接招聘，决定采用线上形式组织实施招聘工作，现公告如下：

一、招聘范围与对象

(一)北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学、天津大学、中国人民大学、厦门大学、南开大学、东南大学、武汉大学、山东大学、湖南大学、吉林大学、重庆大学、电子科技大学、四川大学、中山大学、华南理工大学、兰州大学、东北大学、西北工业大学、华中科技大学、中国海洋大学、北京理工大学、大连理工大学、北京航空航天大学、同济大学、中南大学、中国农业大学、国防科学技术大学、中央民族大学、西北农林科技大学37所院校2022届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(二)北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学2022届统招师范类本科生、2022届统招硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)。

(三)天津师范大学、浙江师范大学、河南大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、首都师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院2022届统招硕士研究生，或在校期间获得过省教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届统招师范类本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)。

(四)招聘音乐教师，将中央音乐学院2022届统招本科及以上毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院5所音乐学院的2022届统招硕士研究生或在校期间获得过省级及以上教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届统招本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入招聘范围；

(五)招聘体育教师，将北京体育大学2022届统招本科及以上毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)，以及上海体育学院、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院的2022届统招硕士研究生或在校期间获得过省级及以上教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届统招本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入招聘范围；

(六)招聘美术教师，将中央美术学院、中国美术学院、西安美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、湖北美术学院、四川美术学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入美术教师招聘范围。

(七)招聘英语教师，将北京外国语大学、上海外国语大学的2022届普通高等教育本科(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入英语教师招聘范围；

(八)招聘特殊教育教师，将南京特殊教育师范学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入特殊教育教师招聘范围。