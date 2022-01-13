城中村燃气管道改造 今明两天洛阳部分区域停气

昨晚，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息：今明两天，洛阳部分区域因城中村燃气管道改造将暂时停气。

昨晚，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息：今明两天，洛阳部分区域因城中村燃气管道改造将暂时停气。 “洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息：今明两天，洛阳部分区域因城中村燃气管道改造将暂时停气，请相关用户在停气期间确保燃气阀门关闭。 2022年5月19日停气通知 停气时间：08:00—18:00 停气原因：城中村改管 停气区域：洛龙区小营村15-011对面、关林路钢厂小区北侧关林派出所等五小商户、关林路钢厂小区西侧益家好汗蒸养生馆等五小商户、钢厂小区浴池东南侧两栋居民楼。 停气时间：14:00—18:00 停气区域：兴业苑10号楼居民用户。 2022年5月20日停气通知 停气时间：08:30—17:30 停气区域：健康南路工行家属院。 停气时间：14:00—18:00 停气区域：洛龙区聂西路李楼镇军屯村用户、周山路与瀛洲路交叉口京熙帝景居民用户，京熙帝景周山路1楼门面房所有五小用户，院内幼儿园用户。 停气时间：13:30—17:30 停气区域：壮元红路亚秀丽都小区，阳光家园小区。 停气时间：08:30—12:00 停气区域：唐宫东路起重机厂家属院东院。 燃气安全小贴士 在停气期间，请用户注意以下安全事项： 1、关闭燃气具阀门、开窗通风； 2、不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； 3、在未恢复供气情况下，请不要开阀用气。 ⑥