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李俊贤：潜心做科研 精心育桃李
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 09:14

　　李俊贤金句：“能培养更多人才，这是我们更大的福气。”

　　“李俊贤是院士，可他从不以名人自居。在研讨问题时，他总是耐心地听取大家的意见，从不强加于人。”近日在接受记者采访时，黎明化工研究设计院总工程师王新德说。

　　一次，生产车间的技术工艺出了问题，相关技术人员开会讨论原因。那时，王新德刚刚大学毕业。“李俊贤院士耐心听取了大家的意见，并专门提出让我发表一下看法。这件事我记忆犹新。”王新德说，李俊贤院士虽然在学术上严格要求，但尊重年轻人的创新，从不断然否定年轻人的想法。节假日期间，李俊贤院士经常会到图书馆学习，年轻人如果遇到不懂的问题，可以随时当面向他讨教。

　　多年来，李俊贤院士曾分别担任河南科技大学、北京化工大学及黎明化工研究设计院兼职教授、研究生导师，他悉心培养高素质人才，为国家的科技发展培育高精尖人才。

　　杜颖异是河南科技大学2009级研究生，曾跟随李俊贤院士学习。她回忆说，自己曾写了一篇8000多字的《文献论述》交给李俊贤院士。两周后，杜颖异拿到了李俊贤院士批改过的文章。李俊贤院士对文中哪个化学物质简称不规范、哪个单位没使用国标都一一指了出来。更令杜颖异吃惊的是，李俊贤院士在一段文字后写下了这样一句话：“原文可能不是这个意思。”原来，李俊贤院士把杜颖异参考的40余篇文献全看了一遍。

　　除了在科学技术上“传帮带”，李俊贤院士还注重在精神上给学生以鼓励，在生活上给予关心。为了解除年轻科技工作者的后顾之忧，他多次往返北京、洛阳，反复向有关方面讲明情况，终于解决了一批年轻同志的两地分居问题。

　　“每当年轻人在科研上遇到挫折时，李俊贤院士总是以‘容许失败’的胸怀，鼓励大家大胆探索，树立锲而不舍的创新精神。”王新德说，作为团队带头人，李俊贤院士领衔组建“河南省反应注射成型新材料创新型科技团队”，并与其他同行培养出了精细化工领域的众多科技骨干，其中有些已经成为行业领军人物，极大地促进了我国精细化工行业的发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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