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记者跑腿：显示认证成功，养老金为何没按时发？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.05.19 08:53

　　“我母亲今年76岁，是企业退休人员，之前一直按月领取养老金。今年以来，我两次为她进行线上认证，均显示认证成功，但4月、5月的养老金不知为啥仍未发放。”近日，市民王先生拨打新闻热线66778866说。

　　王先生向记者提供了相关认证截图，截图显示，他在“河南人社”App上为其母亲先后进行了两次“生存认证”，操作界面有“认证成功”字样。

　　随后，记者就此情况跟市社保中心有关部门取得联系。该中心工作人员核实后发现，王先生母亲的社保待遇领取资格认证处于未认证状态。按照该中心4月发布的有关通知，对在我市规定的首次认证时间内(2020年10月1日至2022年3月22日)，未按要求完成领取资格认证的社保待遇领取人员，从今年4月起暂停发放其社保待遇，因此对王先生的母亲从4月起暂停发放养老金。

　　对于王先生在认证过程中遇到的情况，记者从全国人力资源社会保障服务热线12333等渠道核实得知，现在线上认证渠道较多，一些认证渠道受数据传输技术、系统升级等因素影响，可能短时出现一些问题。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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