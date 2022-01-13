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洛阳市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 08:49

　　18日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，以及省委、市委近期重要会议部署要求，研究贯彻落实举措。

　　吴中阳强调，要及时跟进学习习近平总书记重要指示精神，结合人大工作实际，以高度责任感督导相关部门抓实抓细各项工作，确保党中央提出的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求落到实处。要贯彻落实市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的部署要求，提高政治站位，牢记“国之大者”，正确处理和把握巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴的关系，积极助推乡村振兴“151”工作举措落实。要认真落实市委关于人大工作的指示要求，围绕发展全过程人民民主、开展“小切口”立法、加强对“两院”工作监督、发挥代表主体作用、加强县乡基层人大工作等重点，完善提升新时代加强和改进人大工作的具体举措，确保市委部署要求落到实处。要持续加强疫情防控督导工作，为全市疫情防控工作作出人大应有贡献。要高度重视离退休干部党建工作，确保离退休干部党员继续听党话、跟党走。要持续抓好年度目标任务落实，努力实现上半年时间任务“双过半”。要继续围绕市委中心工作抓落实，持续开展“万人助万企”活动、重点信访案件化解等工作，为党的二十大胜利召开营造良好环境。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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