近日，重复信访治理“春风行动”总结暨全市信访工作会议召开。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

重复信访治理“春风行动”总结暨全市信访工作会议召开

杨骁参加会议并讲话

近日，重复信访治理“春风行动”总结暨全市信访工作会议召开。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

杨骁在讲话中充分肯定了重复信访治理“春风行动”取得的扎实成效。他指出，自“春风行动”开展以来，我市集中化解了一批重复信访问题，案件化解率达到90%以上，进一步密切了党群干群关系，维护了社会公平正义，增强了人民群众的获得感幸福感安全感。各级各有关部门不断完善和改进信访工作机制，广大干部的群众工作能力得到提升，推动了全市信访形势总体平稳，信访秩序进一步好转。要始终坚持“春风行动”探索的成功经验，坚持以人民为中心的发展理念，进一步增强宗旨意识，千方百计为群众排忧解难；坚持总体精心谋划，提前统筹、细致研究、抓好落实，不断提高工作质效；坚持高位推动，严格落实市领导包案、一把手包案机制，压实主体责任；坚持主动下访接访，领导干部深入基层，集中解决一批信访突出问题，真正把矛盾化解在基层；坚持依法依规，落实“三到位一处理”工作要求，切实把信访工作做到群众心坎上；坚持科学督查指导，不断增强工作的科学性、针对性、实效性。

杨骁强调，今年是党的二十大召开之年，这是全国人民政治生活中的一件大事。各级各部门要切实提高站位，把握新时代信访工作原则和要求，各级党委(党组)切实担负起信访稳定工作的主体责任，强化领导、完善机制，统筹协调、形成合力，依法依规、实事求是处理信访问题，不断提高信访工作能力水平，夯实党执政的群众基础，以一域之稳定，为全省全国之稳定尽责任，为党的二十大胜利召开作出贡献。

张武清参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)