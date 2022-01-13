涧西区青岛路二社区：“跑腿店小二”暖了老人心

涧西区青岛路二社区10号街坊住着100多位70岁以上的老人，他们没人不认识曹惠洁，大家都亲切地叫她“跑腿店小二”。这话，一点儿也不夸张。

曹惠洁(后)免费为老年人理发

涧西区青岛路二社区10号街坊住着100多位70岁以上的老人，他们没人不认识曹惠洁，大家都亲切地叫她“跑腿店小二”。这话，一点儿也不夸张。10多年里，老人们申请高龄补贴认证，找她；办理公交车敬老卡，找她；头发长了需要拾掇，找她；遇到难题，找她……90岁的吴庆彬说，看到小曹有一种亲切的感觉，就像我们的亲人一样。

曹惠洁今年69岁，个子高、嗓门儿亮，走起路来风风火火。17日下午，记者跟着她走在小区里，三步一停，两步一顿，为啥？因为和她打招呼的老人实在是太多了。“小曹，我上个月的养老补贴咋没到账，帮忙问问？”“曹，你上次说做素包子盘馅儿，放点儿啥提鲜来着？”“老妹，忙完给我理发吧，今天有空没？”曹惠洁笑着一一答复，“跑腿店小二”的称号名副其实。

“没啥更多的想法，咱年轻，就给老年人搭把手呗！”曹惠洁说，社区居委会在11号街坊，距离10号街坊有一定的距离，腿脚方便的年轻人走过去大概需要10分钟，可对于行动不便的老年人来说有一定困难，所以遇到老人需要办事的，自己知道了就帮忙跑一趟。随着依赖她的老年人越来越多，曹惠洁索性主动承担起小区老人高龄补贴身份认证、办理公交敬老卡等事项的辅助工作，每到固定的日子，她会一一上门核对老人信息，收齐资料后再统一交给社区，由社区审核和办理相关手续。