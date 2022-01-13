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徐衣显指导观摩防汛应急演练并开展黄河巡河工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 08:49

徐衣显指导观摩防汛应急演练并开展黄河巡河工作
加强全方位全过程全要素实战化演练
夯实安全度汛基础确保黄河长久安澜

　　18日，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长、黄河市级河长徐衣显在孟津区指导观摩2022年洛阳市防汛应急综合实战演练并开展黄河巡河工作，强调要坚持人民至上、生命至上，以实战实训发现存在问题、补齐工作短板、提升应急能力，夯实安全度汛基础，确保黄河长久安澜，维护人民群众生命财产安全。

　　2022年洛阳市防汛应急综合实战演练，在孟津区会盟镇花园村黄河控导工程28号坝举行，徐衣显下达演练命令并观摩演练。此次演练紧贴防汛应急实战，设计了水情雨情汛情预报、巡坝查险、险情抢护、孤岛救人、电力故障和通讯中断应急处置、危房抢险、迁安救护等多个科目，配合紧密，衔接顺畅，过程严谨，取得圆满成功。徐衣显对演练取得的扎实成效给予肯定，他强调，要以演练为契机，全面检验应急预案的实用性、科学性、实操性，找准问题不足，补齐短板弱项，把预案细化至汛期的每个阶段和工作的每个环节，严阵以待防大汛、抗大灾、抢大险，为人民群众生命财产安全保驾护航。

　　观摩结束后，徐衣显来到控导工程坝端，查看黄河水位、流量流速，检查堤防建设、物资储备、河道治理等工作，听取当前防汛形势、汛前准备等情况汇报。他强调，要牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，层层压实河长制，不断完善防汛应急预案，确保万无一失。要严格落实省委部署要求，以工程性治水为治本之策，全面细致排查整治防洪工程隐患，协力推进黄河堤防工程建设，确保堤坝绝对牢固，持续提高堤防防洪标准、河道行洪能力。要坚持“五预”联动，加强防汛物资储备，统筹做好洪水灾害防御和应急抢险救援准备工作，下好先手棋，打好主动仗，确保黄河安澜。

　　当天，徐衣显还前往栾川县赤土店镇洛钼集团炉场沟尾矿库督导检查安全生产和防汛工作，现场察看排水沟、溢流井等设施，详细了解坝体工程、库容等情况，强调要时刻把安全生产举过头顶，把人民群众生命财产安全放在首位，持续加大人力、物力投入，细化各项防范措施，做好防汛应急实战演练，确保安全度汛。

　　孙延文、刁国泰、杨劭春、韩治群参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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