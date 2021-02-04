关爱下一代成长！“爱国主义教育实践站”在洛阳南昌路小学揭牌成立

昨日，市军休三所与涧西区南昌路小学联合共建的“爱国主义教育实践站”在南昌路小学揭牌成立，积极发挥军休干部红色资源优势，关爱下一代成长。
昨日，市军休三所与涧西区南昌路小学联合共建的“爱国主义教育实践站”在南昌路小学揭牌成立，积极发挥军休干部红色资源优势，关爱下一代成长。
昨日，市军休三所与涧西区南昌路小学联合共建的“爱国主义教育实践站”在南昌路小学揭牌成立，积极发挥军休干部红色资源优势，关爱下一代成长。
活动中，南昌路小学为市军休三所5名军休干部颁发了校外思政课辅导员聘书。军休干部们为同学们赠送了300余套书、文具等学习用品，鼓励同学们认真学习思政课，珍惜来之不易的幸福生活，争当新时代的好少年。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军 摄影报道)
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