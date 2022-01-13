栾川县：“一对一”廉政勤政谈心谈话进行时

17日下午，栾川县委会议室，一场“辣味”十足的“一对一”廉政勤政谈心谈话正在进行。

17日下午，栾川县委会议室，一场“辣味”十足的“一对一”廉政勤政谈心谈话正在进行。

谈话人是市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国，谈话对象是栾川县委、县政府班子成员，以及县人大常委会、县政协主要负责同志。

结合监督预防“治未病”操作办法要求，李保国将对各县区党政领导班子进行一次全覆盖廉政勤政谈心谈话。

忠诚、干净、担当，是李保国提到最多的字眼。

“政法系统担负着维护社会公平正义的重要职责，作为分管领导，一定要牢记初心使命、对党绝对忠诚，要从查处的典型案例中深刻汲取教训，做到警钟长鸣。”

“这几年全市自然资源与规划系统多名领导干部被查处，作为分管领导既要管好自己，谨慎用权，又要落实好‘一岗双责’，抓早抓小，宁听骂声、不听哭声。”

“前段时间，市纪委对你进行了函询，这是组织对党员干部的关心关爱，希望你能认真对待、放下包袱，大胆干事创业。”谈话前，李保国特意调阅了被谈话领导干部的廉政档案。

栾川县领导班子年轻干部较多。与年轻干部谈话时，李保国反复叮嘱他们要坚定理想信念，坚守廉洁底线，真正做到想干事、能干事、干成事、没有事、不出事，在干事创业中练就一副堪当大任的“铁肩膀”。

从下午3点到晚上7点半，李保国用了4个半小时，逐一与领导干部促膝交谈，同时听取对全市纪检监察工作的意见建议。

去年以来，市纪委监委坚持把强化监督和正向激励结合起来，严厉打击诬告陷害行为。截至3月底，已为全市600多名受到不实举报的党员干部进行澄清正名，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

“不廉洁要受处理，不担当不作为不干事也要受处理！”谈话中，李保国强调，全市纪检监察机关要常态化治理不担当不作为问题，持续推动形成“当干部必作为、让干部敢作为、促干部想作为、使干部受监督”的良好氛围。

“围绕中心抓党建，抓好党建促发展。”最后接受谈话的是栾川县委书记赵莉。她表示，要充分发挥以上率下作用，严格落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任，大力营造风清气正的政治生态。

“守住了廉洁底线，就守住了平安，守住了幸福。”“这既是一次严肃的廉政提醒，又是一次暖心的加油鼓劲。”接受谈话的党员干部，红了脸、出了汗，更受到了警醒，增添了干劲。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）