瀍河金家街社区矛盾纠纷调解队获居民称赞

“脾气小一点”“万事和为贵”“谦让多一点”，近日，记者来到瀍河区北窑街道金家街社区“青玉调解室”，桌子上摆放的3个桌签格外醒目。

居民为调解人员点赞

“脾气小一点”“万事和为贵”“谦让多一点”，近日，记者来到瀍河区北窑街道金家街社区“青玉调解室”，桌子上摆放的3个桌签格外醒目。

金家街社区矛盾纠纷调解队成立于2006年，最初由社区原书记刘青玉及退休党员组成，依托“青玉调解室”开展矛盾纠纷调解工作，社区居民对此非常认可。为更好地服务社区居民，调解队不断“更新迭代”，健全工作机制。目前，调解队由社区书记曹木来、支部书记刘青玉和4位退役兵李周娃、王成义、王仕周、张振南及其他退休党员等12位调解员组成，其中，年龄最大的76岁。

在调解室里，一面绣着“百姓贴心人”的锦旗挂在墙上，这是荣森绿色家园的41户居民集体送来的。

因种种原因，这41户居民多年来未能办理不动产权证。在街道办事处的协调下，矛盾纠纷调解队详细了解无法办证的原因，协调解决办证事宜，帮助收集整理办证所需的材料。最终，2021年12月，这41户居民期盼多年的不动产权证终于拿到手。

据不完全统计，近两年来，该调解队受理并成功调解矛盾53起。矛盾纠纷调解队已经成为该街道基层治理的一个响亮品牌。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 邓佳英 文/图）