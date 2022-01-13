到2025年，洛阳高新技术企业数量将达到1600家

记者从市科技局获悉，《洛阳市“十四五”高新技术企业倍增行动方案》(简称《方案》)印发。我市将深入贯彻创新驱动、科教兴省、人才强省战略，认真落实产业发展“136”工作举措，推动高新技术企业倍增发展。

记者从市科技局获悉，《洛阳市“十四五”高新技术企业倍增行动方案》(简称《方案》)印发。我市将深入贯彻创新驱动、科教兴省、人才强省战略，认真落实产业发展“136”工作举措，推动高新技术企业倍增发展。

《方案》明确了我市高新技术企业倍增行动的工作目标，就是健全科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，分层次培育科技型中小企业、高企、瞪羚企业、创新龙头企业，加快推进规模以上工业企业研发活动全覆盖。到2023年，全市高企数量达到1200家；到2025年，高企数量较“十三五”末实现倍增，达到1600家。

市科技局相关负责人介绍，我市将坚持把创新落到产业上，打通科技型企业成长路径，通过4项主要任务，推动高新技术企业倍增。

夯实高企发展基础。我市将持续扩大市场主体总量，健全完善市场主体培育引进机制。加强科技型中小企业培育，健全科技型企业梯次培育机制，推动更多符合条件的科技型中小企业“应评尽评、应入尽入”。推动规模以上制造业企业开展知识产权“清零”工作，引导支持规模以上工业企业开展有研发机构、有研发人员、有研发经费、有产学研合作的“四有”研发活动，实施新一轮更高水平的制造业“三大改造”。到2025年，累计实现“个转企”4000户、“小升规”2400家，年均高企培育库入库企业500家，科技型中小企业总量超过3000家，推动1500家以上企业实施“三大改造”，基本实现规模以上工业企业研发活动全覆盖。

构筑高企培育策源地。我市各县区要以发展风口产业为主线，围绕科技产业社区、新型研发机构、产业研究院等新型创新载体，布局一批科技企业孵化器、众创空间等孵化平台。发挥自创区创新发展主抓手、主引擎作用，支持有条件的省级开发区申建省级及以上高新区。到2025年，争取新建省级高新区2个以上，全市各类孵化平台载体超过120个，基本实现县区孵化平台载体全覆盖。

树立高企激励风向标。我市将持续落实税收优惠政策、实施财政专项奖补、开展高企树标提升等3项工作，选树100家高新技术标杆企业，支持标杆企业申报省市“揭榜挂帅”及重大科技创新专项，培育省级创新龙头企业、瞪羚企业等创新引领型企业，积极引导社会资源与企业对接，树立高企创新发展标杆。

建立高企成长绿色通道。我市鼓励高企利用自有存量工业用地开展技术改造，建立高企环保“白名单”，打通生产要素供给通道。开辟绿色审批通道，简化高企使用“创业担保贷”“科技贷”“还贷周转金”等金融产品审批程序，将符合条件的高企纳入上市后备企业培育库，打通金融产品供给通道。开展“百名科技人才入企计划”，拓宽企业柔性引才渠道，健全人才评价、激励、保障机制等，打通企业紧缺人才供给通道。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王亚丽)