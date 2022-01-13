水、电、暖如何申请转供改直供？您应该这样办理

近日，不少居民来电，咨询水、电、暖等如何申请转供改直供。记者采访了相关单位。
近日，不少居民来电，咨询水、电、暖等如何申请转供改直供。记者采访了相关单位。
近日，不少居民来电，咨询水、电、暖等如何申请转供改直供。记者采访了相关单位。
水
洛阳北控水务集团有限公司相关工作人员介绍，居民生活用水转供改直供，即“一户一表”改造。
改造的申请主体应为在洛阳北控水务集团有限公司注册的总表客户，即开发商、物业公司、业主委员会等。
改造应遵循“用户自愿”的原则，由物业公司、业主委员会等在征得小区80%以上业主同意后进行申请；如果是无人管理小区，可由辖区街道办、社区居委会等牵头办理。
线下办理渠道
洛阳市南昌路155号天泽大厦一楼业务受理中心(周一至周五办理，联系电话：64792233、65168969)。
洛阳市民之家一楼E13窗口(周一至周六办理，联系电话：65591367)。
线上办理渠道
拨打24小时供水服务热线9610001，或关注洛阳北控水务集团官方微信公众号办理。
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