水、电、暖如何申请转供改直供？您应该这样办理

近日，不少居民来电，咨询水、电、暖等如何申请转供改直供。记者采访了相关单位。

近日，不少居民来电，咨询水、电、暖等如何申请转供改直供。记者采访了相关单位。

水

洛阳北控水务集团有限公司相关工作人员介绍，居民生活用水转供改直供，即“一户一表”改造。

改造的申请主体应为在洛阳北控水务集团有限公司注册的总表客户，即开发商、物业公司、业主委员会等。

改造应遵循“用户自愿”的原则，由物业公司、业主委员会等在征得小区80%以上业主同意后进行申请；如果是无人管理小区，可由辖区街道办、社区居委会等牵头办理。

线下办理渠道

洛阳市南昌路155号天泽大厦一楼业务受理中心(周一至周五办理，联系电话：64792233、65168969)。

洛阳市民之家一楼E13窗口(周一至周六办理，联系电话：65591367)。

线上办理渠道

拨打24小时供水服务热线9610001，或关注洛阳北控水务集团官方微信公众号办理。