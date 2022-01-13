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倒霉太子和滑头宰相(隋唐里坊故事之宣风坊)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.19 08:21

　　要是从空中俯瞰隋唐时期的洛阳城，那一个个排列整齐的里坊，就像一个个方方正正的相框，框着人情冷暖、世事浮华。

　　城的西南部有一个宣风坊。它紧挨定鼎门大街，离皇宫不远，是隋唐洛阳城内的超高档小区。

　　洛阳隋唐史专家王恺说，宣风坊旧址大致在今洛龙区安乐镇大杨树村一带——若从如今的洛阳桥到定鼎门遗址画一条直线，宣风坊大致就位于这条线的中段偏西。它的大小跟隋唐洛阳城内的其他里坊差不多，东西长四五百米，南北长四五百米。

　　宣风坊的“业主”皆非等闲之辈。隋唐几百年间，入住宣风坊的大人物一茬接一茬，比较出名的几个，如太子李重俊、宰相苏味道等，都与武则天有关。

　　“模棱宰相”的处世哲学

　　苏味道的宅第，在宣风坊的西北部。

　　老苏是武则天执政时期的宰相，懂政治，懂文学，既是政治家又是文学家，是当时洛阳城中的头面人物。

　　他文采出众，与李峤、崔融、杜审言——杜甫的爷爷并称“文章四友”，而且文学基因强大，北宋大文豪苏洵、苏轼、苏辙都是他的后人。

　　苏味道的作品传世不多，我们可以通过《正月十五夜》这首诗管中窥豹。隋唐时期，每逢正月十五，洛阳端门内外张灯结彩。相传，某年元宵夜，苏味道和朋友们结伴赏灯，随口吟出了这首好诗：“火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来……”把东都夜景描绘得美轮美奂。

　　谁能想到，如此才华横溢之人，却得了一个不太体面的绰号——“模棱宰相”。后人都道老苏为人太圆滑，有些瞧不起他。

　　那时，武则天为了稳固政权，任用酷吏打压异己，洛阳的政治环境相当复杂，京城内人人自危。苏味道明哲保身，浑水摸鱼，很多同僚都倒台了，他的官帽却戴得稳稳当当。

　　有人请他喝酒，向他讨教成功之道。他喝得飘飘然，推心置腹，倾囊相授：处理事情不要太早下决断。搞那么明白干吗？万一搞错了，反而会被上头追究责任。最好是模棱两可、含含糊糊，不明确表态，这样谁都抓不着你的小辫子。

　　成语“模棱两可”便源于此。

　　苏味道过了一段好日子。不过，“模棱两可”并不总是管用，武则天死后，苏味道被新皇帝撵出洛阳，贬到了四川眉州。

　　许多年后，他的后裔子孙“三苏”进京赶考，路过洛阳，留恋洛城春色，梦想在洛阳买房置业，定居在此。

　　“倒霉太子”的绝地反击

　　李重俊是女皇武则天的孙子、唐中宗李显的儿子。他原本住在宣风坊，当上太子后，搬出了这个里坊。

　　李太子有点儿倒霉：他的亲妈是出身低微的宫女，老早就去世了；他的后妈韦后霸道狠毒，总想效仿武则天，跟闺女安乐公主轮番当女皇。

　　这样一来，拥有皇位合法继承权的太子李重俊就成了母女俩的眼中钉。她们不把李重俊放在眼里，人前人后羞辱他。安乐公主在老公武崇训的煽动下，甚至想设计废了李重俊。

　　李重俊气昏了头，领兵造反，杀了妹夫武崇训及其父武三思，直扑皇宫，然而大仇未报身先死，他自己反而被砍了头。

　　 “文坛老宿”的传世咏唱

　　武则天定都洛阳后，位置绝佳的宣风坊一度成为达官贵人和文人墨客心仪的黄金小区，“文坛老宿”李峤就住在坊中。

　　李峤为人正直，爱憎分明。酷吏来俊臣在洛阳大兴冤狱、构陷大臣狄仁杰时，他挺身而出、仗义执言。武则天欣赏他的人品和才学，任命他当了宰相。

　　史载，李峤才思泉涌，而且长寿，“文章四友”中的其他人过世后，他成了洛阳的文坛领袖，被誉为“文坛老宿”。他的咏物诗写得工致贴切，“解落三秋叶，能开二月花”至今为人传颂。

　　宣风坊中还有一个安国寺。安国寺的前身是隋代杨文思的宅院。唐代名相宗楚客、太子李重俊也在这座宅院里安过家。李重俊当上太子后，搬出了宣风坊，把旧宅改建成崇因尼寺，后改名为安国寺。

　　唐宋时期，安国寺牡丹冠绝一时。北宋大文豪司马光在洛阳工作时，曾前往宣风坊安国寺赏花，写诗盛赞“洛邑牡丹天下最，西南土沃得春多。一城奇品推安国，四面名园接月波”。

　　李清照的父亲李格非在《洛阳名园记》中写道，安国寺有数十万株牡丹，每逢花开，洛城男女老少纷纷来此赏花、买花，宣风坊中热闹非凡。

　　不管他们把古代的园林说得多好，现在的洛阳人也不会羡慕：如今的洛阳遍地花园，处处美景，惹多少外地人羡慕！(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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