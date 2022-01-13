洛阳今日多云间阴天 气温13℃到28℃

今日洛阳多云间阴天，偏南局部地区有零星小雨，偏南风3级到4级，气温13℃到28℃。

本周，冷空气偃旗息鼓，气温快速回升，我国华北等地开始向夏天冲击，已经消失了一段时间的短袖将重新登场。

昨天，中国天气网推出全国短袖回归地图，看哪里短袖能重出江湖。具体来看，昨天，新疆、辽宁西部、北京、天津、山东、河北、河南大部分地区以及江苏、安徽北部，天气晴好，气温上升。尤其是白天，太阳辐射强，升温明显，午后的最高气温普遍在30℃左右，短袖妥妥登场。

另外，广东大部分地区、广西、福建、江西、云南部分地区降水停止后，气温逐步回升到28℃以上，短袖终于重出江湖。

新疆、辽宁西部、北京、河北西部、河南西部等地中午虽热，但早晚气温大都不足15℃，昼夜温差超过10℃，早晚还需要在短袖外面加件外套。

省气象台预计，昨晚到今天白天，南阳、信阳、驻马店部分县市有阵雨、雷阵雨，其他县市多云。全省偏南风3级到4级，北中部阵风6级左右。今天最高气温稍有下降，北中部27℃到29℃，其他县市23℃到25℃。

看看我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受槽前西南气流影响，预计：今天，多云间阴天，偏南局部地区有零星小雨，偏南风3级到4级，气温13℃到28℃；明天，阴天转多云，偏南风3级到4级，气温15℃到30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)