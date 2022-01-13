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23名优秀留洛高校毕业生深情诠释“我在洛阳挺好的”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 08:26

　　“生活在一个具有无限活力的城市，体现人生价值最好的方式不仅仅是走出去，而是把人生带回来，愿你们都能在洛阳找到自己的光。我叫张彦博，我在洛阳挺好的……”

　　日前，市人力资源和公共就业服务中心推出“平凡岗位精彩人生”系列宣传片，第一期展播嘉宾是洛阳北玻硅巢技术有限公司研发中心主任助理张彦博。这名38岁的工程师，2007年从洛阳理工学院毕业后即到上海打拼，“沪漂”10年后因无法割舍对洛阳的热爱，选择回到家乡奉献青春。回洛入职洛阳北玻硅巢技术有限公司后，他与同事自主研发出国内第一条纯电热多层辊道式轻质微晶石生产线，助力洛阳新材料产业发展。

　　市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，他们围绕洛阳青年友好型城市建设和万名大学生留洛计划，通过河南科技大学等在洛高校和洛阳欧美同学会推荐，遴选出23名优秀留洛高校毕业生，参与拍摄“平凡岗位精彩人生”系列宣传片。宣传片以“我在洛阳挺好的”为主题，从青年的角度分享他们在洛阳的成长和奋斗历程，展示他们在青春赛道上拼搏的昂扬状态，吸引更多在洛高校毕业生留洛发展。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员周旗)

扫二维码，看“平凡岗位 精彩人生”系列宣传片
[ 责任编辑：崔利利 ]
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