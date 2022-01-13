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洛阳25家民营企业带来1178个岗位 网络直播“喊话”优秀人才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 08:35

　　阿特斯光伏招聘工艺(高级)工程师，月薪1万元到1.5万元；正大集团招聘销售经理，月薪7千元到1.5万元……18日，洛阳市举办2022年民营企业“直播带岗”招聘活动，25家优秀民营企业带来1178个岗位，通过网络直播“喊话”优秀人才。

　　本次“直播带岗”活动是洛阳市2022年民营企业系列招聘活动的第二场，由洛阳市人社局、洛阳市教育局、洛阳市退役军人事务局、洛阳市总工会、洛阳市妇联、洛阳市工商联、洛阳市残联主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心承办，旨在帮助民营企业招纳人才、促进高校毕业生等重点群体实现就业。

　　“工资多少”“有‘五险一金’吗”“能否提供宿舍”……直播间里，随着各企业招聘专员推介，吸引不少求职者在评论区留言和在线投递简历。记者了解到，本次参与“直播带岗”的25家企业共带来1178个岗位，既有技术岗、管理岗，又有普工岗、销售岗，月薪在3000元到1.8万元不等。

　　“我们这次的招聘需求比较大，共带来130个岗位。”正大集团(河南区)招聘专员郭冲是直播间的常客，类似的“直播带岗”活动他已参加过多次，对招聘效果评价颇高。而对洛阳市润智数控设备有限公司副总经理王焱海来说，这样的活动还是第一次参加，“公司目前最缺装配钳工，以前我们习惯在招聘网站上发布信息，但效果不太理想，这次参加‘直播带岗’，希望能招到合适的人才”。

　　记者了解到，为落实“万名大学生留洛计划”，当天，洛阳市人力资源和公共就业服务中心还与洛阳理工学院、洛阳职业技术学院等在洛高校联动，组织在校应届毕业生观看“直播带岗”活动，帮助他们留洛就业。数据统计，当天的“直播带岗”活动，通过抖音号“洛阳公共就业”和微信小程序“洛阳就业服务”直播，共吸引到138902人在线参与。如果您错过这场直播活动，可扫二维码查看本次1178个岗位详细列表。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 叶红 李培博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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