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北京中医药大学东直门医院洛阳医院正式获批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 21:27

　　18日，记者从洛阳市发改委、洛阳市卫健委获悉，日前，国家发展改革委、卫生健康委、中医药局联合公布《第三批国家区域医疗中心建设项目名单》，“北京中医药大学东直门医院洛阳医院”入选项目名单，标志着国家中医(脑病)区域医疗中心项目正式落地洛阳。

　　国家区域医疗中心是加强医疗服务体系供给侧改革，进一步完善区域优质医疗资源配置，促进医疗服务同质化，助力分级诊疗制度的重要举措。洛阳市委市政府高度重视医疗卫生事业发展，以国家区域医疗中心建设为契机，不断完善优化洛阳医疗卫生体系。

　　本批试点项目中，地方共申报59个项目方案，国家四部门深入了解并综合评估项目推进情况，最终确定24个项目方案作为第三批国家区域医疗中心建设项目，其中包括北京中医药大学东直门医院洛阳医院。这也是继国家中医骨伤区域医疗中心、国家呼吸区域医疗中心后洛阳获批的第三个国家级区域医疗中心。

　　北京中医药大学是我国创建的首批中医药院校之一，教学资源丰富。北京中医药大学东直门医院是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等中医院，是首批全国示范中医院，作为国家区域医疗中心输出医院，有着优质的医疗资源。

　　近年来，洛阳市中医院主动加强与北京中医药大学东直门医院的合作共建，聘任东直门医院王显院长为名誉院长。2021年8月，以北京中医药大学东直门医院为输出医院、洛阳市中医院为依托医院之一，我市启动申报国家中医(脑病)区域医疗中心项目。

　　“此次两地将合力打造‘医研学教用产’一体的现代化区域医疗中心，对于打造中西部地区医疗高地、提升区域医疗服务保障能力、减少患者异地就医有着重大意义，为洛阳加快‘建强副中心形成增长极’提供健康保障。”洛阳市卫健委相关负责人介绍。

　　建设完成后，根据东直门医院洛阳医院发展需要，北京中医药大学东直门医院将派驻中医脑心肾相关专业学科带头人、学科骨干开展诊疗培训。此外，北京中医药大学东直门医院优先接收东直门医院洛阳医院选派的人员进修学习，促进人才培养，为依托医院培养一批学科带头人和业务骨干。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅 史洁颖）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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