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洛阳市开展道路运输领域“打非治违”专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 20:00
 

　　当前疫情防控不容松懈，洛阳正开展道路运输领域“打非治违”专项行动。超范围经营客车风险大、难防范，是本次行动的重点打击对象之一。

　　我省取消800公里以上公客运班线已久，近年来，一些车主通过在外地注册、实际在本地长期经营等方式，打着旅游包车的幌子从事客运经营，逃避监管。

　　此次行动相关方案要求，交通运输综合行政执法部门组建一支集应急处置、机动打击、联勤联动等职能于一体的特别机动大队，根据群众相关举报、省厅应急布控响应指令等信息，采取流动跟踪查处、定点守候布控、突击检查修理厂和加油站等方式，严厉、精准打击旅游客车未持效包车牌经营、超范围经营等违法行为。“打非治违”专项行动开展以来，市交通运输综合行政执法共查处违法违规大客车21台，危货车6台、普通货车122台、出租车51台。

　　“这些司机警惕性很高，看到我们执法，就在微信群、QQ群里相互通报消息，甚至在上下高速前派出私家车探路，发现有执法人员就立即通风报信，改变上下站点。”18日，专项行动相关负责人介绍，超范围经营车辆有套路：提前联系本地人员帮其招揽客人，并派专车将乘客送往坐车地。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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