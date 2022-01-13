邓亚萍变身全能选手 体验洛阳社区健身中心【视频】

17日至18日，国家乒乓球世界冠军、奥运冠军、大满贯得主，河南邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍来到洛阳，其间前往洛阳多家社区健身中心，亲自体验各项健身设施，与洛阳市民一起享受健身快乐。

与洛阳市民切磋乒乓球

17日至18日，国家乒乓球世界冠军、奥运冠军、大满贯得主，河南邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍来到洛阳，其间前往洛阳多家社区健身中心，亲自体验各项健身设施，与洛阳市民一起享受健身快乐。

玩飞镖

“十环！这是咱们社区健身中心投入运营以来，首个满分成绩。”在位于涧西区丽春路旁的社区健身中心春光社区店，邓亚萍与健身爱好者一起练习射箭。虽是第一次，她英姿飒爽，在短短几分钟内就迅速调整至最佳状态，一箭射中十环。

打台球

乒乓球、飞镖、篮球、台球……一路走来，邓亚萍变身“全能选手”，与众多洛阳市民互动交流，处处洋溢着欢声笑语。广大洛阳市民近距离领略世界冠军的风采，也通过完备、专业的社区体育健身设施，感受到运动的活力与魅力。