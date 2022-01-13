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洛阳市构建一体化治理体系 护航未成年人健康成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 20:00

　　18日，洛阳市召开全市防范化解未成年人突出安全风险隐患专项治理工作推进会。记者从会上获悉，洛阳市将着力构建保障未成年人安全健康成长的一体化治理体系，进一步加强全市未成年人保护工作。

　　据悉，洛阳市将加强未成年人心理健康服务工作，在全市中小学建心理服务室，配备专兼职心理咨询服务队伍，将心理健康教育纳入中小学教育内容，对全市中小学生进行常态化心理健康筛查，对相关学生及时提供心理关爱。

　　根据部署，洛阳市还将向社会公示举报电话和邮箱，并通过排查、走访等多种渠道，及时发现掌握相关违法犯罪案件线索，依法严厉打击性侵害未成年人违法犯罪行为，严格落实性侵害未成年人案件强制报告制度，最大限度挤压性侵害违法犯罪隐形空间。

　　洛阳市将创新预防未成年人违法犯罪工作措施，为每所中小学配备一名“法治副校长”，定期开展普法活动，提升广大未成年人用法律维护自身权益意识，推动社会各界自觉履行保护未成年人健康成长法定职责；推进中小学智慧安防系统建设，深化校园周边环境综合整治，加强对校园周边巡逻和重点时段值守，整治校园周边治安负责场所、治安乱点。另外，还将加强校内矛盾纠纷排查化解工作，对有不良行为的中小学生落实矫治和防范措施，全面组织开展防性侵、反校园欺凌、交通安全等安全常识教育。

　　此外，洛阳市将加强对未成年人网络保护工作的监督检查，组织开展网络低俗有害信息、网络与信息安全环境治理，严厉打击通过网络以文字、图片、音视频等形式，对未成年人实施侮辱、诽谤、猥亵或恶意损害形象等网络欺凌行为；建好“一站式”办理未成年人性侵害案件工作平台，健全完善未成年人关爱救助机制，落实好未成年人安全成长综合保障措施，全力护航未成年人健康成长。

　　洛阳市开通了心理服务热线、校园欺凌和侵害未成年人线索举报电话及邮箱，为社会各界、各位家长、各位同学提供专业心理咨询服务，接收校园欺凌、侵害未成年人问题线索，并为举报者保密。

　　具体如下：

　　一、心理服务热线电话0379-12320，提供24小时心理咨询服务

　　二、校园欺凌和侵害未成年人问题线索举报电话及邮箱

　　1.洛阳市人民检察院电话：0379-12309(工作日时间接听受理)邮箱luoyangweijianchu@163.com

　　2.洛阳市公安局电话：0379-63935153(24小时接听受理)邮箱lyzazdnbdd@126.com

　　3.洛阳市教育局电话：0379-63253184(24小时接听受理)邮箱lysjyjaqb@163.com

　　（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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