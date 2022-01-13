“街道吹哨、部门报到” 涧西区全面推行街道综合行政执法改革

近日，洛阳市涧西区武汉路街道网格员张玉亚在日常巡查中发现，一位居民在小区公共用地养鸡，产生的异味影响了周边群众的生活。

近日，洛阳市涧西区武汉路街道网格员张玉亚在日常巡查中发现，一位居民在小区公共用地养鸡，产生的异味影响了周边群众的生活。

若放到以前，短时间之内搞清这事究竟谁来负责、谁来处理，着实有些麻烦。不过，得益于涧西区推行“街道吹哨、部门报到”工作机制，张玉亚立即通过“街道吹哨”系统，向区城管局发出协助处理请求。区城管局联合办事处执法大队立即进行现场执法，不到24小时就解决了问题。

何为“街道吹哨、部门报到”？“简单来说，‘街道吹哨’就是街道遇到无法独立解决的复杂事项或突发事件等，可通过平台‘呼叫’区相关职能部门协助解决，‘部门报到’是涉及的部门及时响应，在第一时间共同解决问题。”涧西区委编办相关负责人介绍。

实施“街道吹哨、部门报到”的关键，在于做实做强基层和分清职责。长期以来，街道虽处于基层治理一线，但缺少执法权和执法队伍，遇到急事难事难以协调。为让街道有权管事，涧西区推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，建立街道综合行政执法队，向街道下放25项管理权限，其中执法类事项19项。在此基础上，涧西区委编办编制了第一张清单——街道职责清单，涉及党群工作、平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等重点内容，共6类129项，为街道依法履责奠定了基础。

超出街道职责的该如何处理？涧西区委编办编制了区街责任事项清单，即区直部门的责任事项清单，共8类43项，涉及违章违建、环境污染、生态破坏、安全生产等重点内容，为街道依单吹哨、杜绝乱吹哨打下扎实基础。