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2022年洛阳市科创成果直通车专场活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 18:11

　　18日上午，“河南省科技成果转移转化系列对接活动——2022洛阳市科创成果直通车”首场对接活动在洛阳高新区双创会客厅举办。

　　此次活动围绕“才聚河洛智汇高新”主题，聚焦先进装备制造领域，集中发布洛阳高新区68家企业技术需求105项，现场推介河南科技大学等单位先进技术成果6项；签约合作项目5个，合同金额超亿元。活动现场还举行了“洛阳市新型研发机构发展联盟”揭牌仪式。据悉，今年洛阳将有计划组织5次专场活动，促成一批科技合作，解决一批技术难题，签约一批合作项目。

　　现场签约合作的5个项目有哪些亮点？一起看看。

　　4K超高清医用内窥镜成像一体化设备及相关医疗产品生产研发

　　本项目综合运用视频信号处理、嵌入式系统、计算机网络技术等，集硬件、逻辑设计、嵌入式软件设计等技术于一体，结合最新的图像处理和深度学习技术，打造基于4K+3D+荧光的智能化内窥镜成像一体化设备和成熟的手术室方案。通过实现全流程的画质改善与增强，满足临床需求，能有效提升微创医疗的精准度，提高诊疗效率，具有良好的实际应用价值，并提前布局下一代医疗产品的技术研发和生产等储备项目。

　　新型高效多孔材料的CCUS碳捕集利用

　　该项目利用固体吸附剂与混合气体中二氧化碳的选择性可逆吸附作用，把生产过程中排放的二氧化碳进行分离回收提纯，继而投入到新的生产过程中，从而有效避免吸收剂逃逸损耗、再生过程能耗较高、设备投资和运行费用高等问题，而且还可以循环再利用，而不是简单地封存。技术项目价值有污染小、流程少、效率高和投资少等优势。

　　宽幅钨、钼靶材成型技术研究、高纯银合金及钼合金靶材研发及产业化

　　钨、钼作为溅射靶材，是TFT-LCD、AMOLED等新型显示面板制造的关键材料。洛阳高新四丰电子材料有限公司与河南科技大学开展产学研合作，针对大尺寸钼板靶材制备“卡脖子”技术难题进行了系统的研发、技术创新及产业化推广，解决大尺寸高纯钼靶材成型、微观组织调控、绑定等技术难题，打破了国外对大尺寸溅射靶材的市场垄断，填补了国内空白，为我国显示面板及光伏关键材料国产化提供了强有力的保障。

　　智能装备系统研究与开发

　　本项目由洛阳留学人员创业园和河南科技大学利用各自优势集成各类资源，共同开放有关实验室、研究室(所)与技术中心、共享科研仪器设备和设计仿真软件，尽力为生产和研发提供便利，使学校专业教学与生产实际相结合，促进高等教育人才培养目标的实现和企业生产技术进步，更好地发挥高等学校和企业在人才资源、科学研究和生产实践的优势，进一步提升学校的教学科研水平和企业的核心竞争力，实现优势互补、合作双赢。

　　5万吨/年电池用高端碳材料

　　本项目投产后生产的碳材料主要用于生产电炉炼钢用的高功率(HP)和超高功率(UHP)石墨电极和特种炭素制品，也是电刷、电池、炼钢用增碳剂、高温优质耐火炉料的新型材料，在电极、锂离子电池、燃料电池、电化学电容器、核石墨、冶金等方面得到广泛应用。本项目投产后，可实现年产值12.95亿元，利税6.2亿元，并为当地增加就业岗位300个。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 韩冬)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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