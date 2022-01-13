洛阳这些社区健身中心选址初步确定 看看是否在您家门口

记者18日从洛阳市体育局获悉，洛阳37个社区健身中心的选址已经初步确定，其中已经投入试运营的有18个，相关社区的居民可在家门口享受专业、的健身服务。

洛阳市社区健身中心统一标识

18日召开的新闻发布会上，洛阳市社区健身中心统一标识正式发布。记者18日从洛阳市体育局获悉，洛阳37个社区健身中心的选址已经初步确定，其中已经投入试运营的有18个，相关社区的居民可在家门口享受专业、的健身服务。

洛阳市体育局有关负责人介绍，为了更好地展示洛阳市社区健身中心所蕴含的精神内涵。市体育局面向社会公开征集了社区健身中心统一标识设计方案，最终确定主题为“活力洛阳·健康同行”的作品。

该标识图形由“社区”汉字拼音首字母“S”与英文单词“sports(运动)”里的首字母“S”高度提炼变化而成，也是“success(成功)、strength力量、smile微笑”三个英文单词首字母“s”的浓缩呈现。同时也是正在运动的人体抽象形象体现。图形中间白色的“S”形图案也象征着蜿蜒流淌的洛河，体现了洛阳的地域特征。标识结构干练简洁、大气动感、色彩时尚、视觉识别度强，易于传播。

洛阳市社区健身中心统一标识的发布，将进一步推进社区健身中心的宣传力度，提高洛阳体育的社会影响力。