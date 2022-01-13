洛阳12项举措推进重点项目建设

18日，记者从洛阳市发改委获悉，在洛阳市委第七巡察组倡议推动下，洛阳市发改委聚焦重点项目和“三个一批”项目建设，推出12项工作举措，进一步树牢“项目为王”理念，确保重点项目早开工、早投产、早达效。

18日，记者从洛阳市发改委获悉，在洛阳市委第七巡察组倡议推动下，洛阳市发改委聚焦重点项目和“三个一批”项目建设，推出12项工作举措，进一步树牢“项目为王”理念，确保重点项目早开工、早投产、早达效。

调整完善市重点项目建设领导小组

成立市重点项目和“三个一批”活动推进工作领导小组。领导小组主要负责总体谋划、筛选省市重点项目和“三个一批”项目，研究确定推进项目建设的政策措施，做好重点项目和“三个一批”项目中涉及手续办理、要素保障、建设环境等问题的协调服务工作。

强化项目谋划储备

结合“十四五”规划，围绕创新驱动、新型基础设施、新型城镇化、重大基础设施、产业转型升级、生态环保、社会民生等重点领域，聚焦风口产业，持续、超前、精准开展项目谋划。各县区政府每年谋划储备1至2个投资50亿元以上产业项目、3至6个投资20亿元以上产业项目，每季度谋划储备项目15个以上。全市确保每年储备库项目数量1000个左右，保持在开工项目的3倍以上。

优化配置土地资源

坚持土地跟着项目走，优先保障重点项目和“三个一批”项目用地需求。全年出让“标准地”超过产业用地的80%,全年处置批而未供用地、盘活低效用地2.4万亩以上。

保障项目建设资金

用好各类融资服务平台，推广现代化融资手段，对重点项目和重点企业实行主办银行制度，搭建智慧金融服务平台，简化授信审批程序，“一对一”开展融资服务，全年新增项目贷款100亿元以上。搭建政银企项目合作平台，每周开展1次线上银企对接活动，每季度举办一次政银企对接活动。

保障项目建设环境

在重污染天气应急响应期间，对纳入“白名单”的重点项目和“三个一批”项目，在扬尘治理达到“七个百分百”情况下，实施差异化环保管控措施，允许正常施工。

坚持领导分包项目机制

每年从省、市重点项目中筛选具有引领、示范、带动作用的重大项目、风口产业项目，由市级领导分包。分包领导对所包的重点项目从谋划论证到竣工投产实施全程督导协调，形成“一个项目、一个领导、一个专班、一套方案、一抓到底”的五个一工作机制，确保项目顺利实施。

坚持重大项目推进例会制度

重大项目推进例会与市“万人助万企”活动问题解决调度会议合并召开，原则上每周召开一次，重点协调解决项目建设中遇到的共性问题及痛点难点堵点问题。

建立重大项目月调度制度

重大项目月调度会重点听取上月重点项目和“三个一批”项目整体进展情况、需协调解决的重大问题、下个月新开工项目情况，研究确定下个月的工作重点及推进措施。

坚持联审联批周例会制度

联审联批例会每周召开一次，按照“联合审批、限时办结”要求，主要解决“三个一批”和重点项目的审批、核准、备案、用地、环评、规划等前期手续办理问题。建立重点项目“直通车”，通过微信群、项目服务热线电话等，收集项目单位遇到的困难和问题，并提交例会协调解决。

坚持重点项目观摩督导活动

每半年组织1次全市重大项目观摩督导活动，现场观摩省市重点项目、“三个一批”项目和风口产业项目建设情况，交流经验、督促推进。观摩评比结果作为年终重点项目综合考评的重要依据。

加大项目督导督查

市政府办公室督查一室会同市发改、工信、商务等部门，每季度对重点项目和“三个一批”项目进展情况、市级领导分包项目推进情况、项目入库纳统等情况进行督导督查，对决而不行、行而未果、推进缓慢、推诿扯皮、超时办结审批事项的单位，进行挂牌督办、通报批评、约谈县区责任人。

强化重点项目考评

每月对重点项目进展情况、每季度对“三个一批”活动开展情况进行综合考核，对在重点项目建设和“三个一批”活动中表现突出的单位和个人予以通报表扬，对半年、年度考评排名末位的县区，给予通报批评。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 党月胜）